Новости покера

26 Январь 2017
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Профи-игроки протестируют еще одного бота

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Разработчики покерных ботов улучшили  свои программы и вызывают сильнейших хедз-ап игроков на матч реванш, в надежде поквитаться за поражение двух летней давности в «Мозги...

Poker Central закрывает круглосуточный покерный канал

Montreal Nationals чемпионы GPL

Завтра стартует плей-офф GPL

Интервью

Фил Хельмут – мне не хватает титула WPT

Фил Хельмут, имеющий довольно неплохую статистику в Главных Турнирах WPT (13 выплат и 4 финалки), тем не менее, пока...

Майк Городински: «Я до сих пор говорю по-русски»

Победитель Чемпионата Игроков и лучший игрок WSOP прошлого года Майк Городински дал большое интервью Ли Дейви, где рассказал о...

Даг Полк: «Вести покерные стримы не так легко как кажется»

Один из лучших хедз-ап игроков современного покера Даг Полк дал небольшое интервью, где поделился мыслями о стремительно развивающейся индустрии...
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