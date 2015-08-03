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22 Январь 2017
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Новости покера
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Покер турниры
Покер в лицах
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Развлечения покера
Бизнес покер
Интервью
Статьи
Джеймс Чен выиграл Хайроллер за $25К Aussie Millions 2017
Январь 22, 2017
0
Amaya прогнозирует рекордную прибыль по итогам 2016 года
Январь 20, 2017
0
Стартовали первые онлайн-серии 2017 года
Январь 19, 2017
0
Член Зала Славы Покера продал золотой браслет на eBay
Январь 18, 2017
0
Super High Roller Bowl третий раз подряд пройдет в казино Aria
Январь 18, 2017
0
Онлайн покер
Итоги Sunday Majors 15 января
Январь 16, 2017
Итоги Sunday Majors, 8 января – Балаш Ботонд выиграл Sunday Million
Январь 9, 2017
Trueteller начал год, выиграв $300k за два дня
Январь 4, 2017
Покер турниры
Сочи примет первый фестиваль PartyPoker Million
Январь 17, 2017
Люк Гринвуд выиграл турнир хайроллеров закрывающий PSC Bahamas
Январь 15, 2017
Кристиан Хардер выиграл главный турнир PSC Bahamas 2017, Опалихин 4-ый
Январь 15, 2017
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Статьи
Чем вызвано падение трафика кэш-игр на PokerStars
Какие покер-каналы стоит смотреть на Twitch
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PokerStars — все дальше от покера
Покер в лицах
Том Дуон засветился в рекламе обучающего сайта от Пола Фуа
Январь 9, 2017
D&B Publishing готовится выпустить биографию Ки Нгуена
Декабрь 29, 2016
Закон и покер
888Poker покинул Австралию и Словению
Январь 17, 2017
Хакеры взломали форум TwoPlusTwo
Январь 10, 2017
Бизнес покер
Фил Галфонд рассказал, почему задерживается открытие его покерного сайта
Январь 4, 2017
Playtech получили разрешение на объединение пулов Австрии и Финляндии
Декабрь 23, 2016
Развлечения покера
Профи-игроки протестируют еще одного бота
Январь 5, 2017
0
Разработчики покерных ботов улучшили свои программы и вызывают сильнейших хедз-ап игроков на матч реванш, в надежде поквитаться за поражение двух летней давности в «Мозги...
Poker Central закрывает круглосуточный покерный канал
Декабрь 22, 2016
Montreal Nationals чемпионы GPL
Декабрь 2, 2016
Завтра стартует плей-офф GPL
Ноябрь 28, 2016
Интервью
Фил Хельмут – мне не хватает титула WPT
Декабрь 10, 2016
Фил Хельмут, имеющий довольно неплохую статистику в Главных Турнирах WPT (13 выплат и 4 финалки), тем не менее, пока...
Майк Городински: «Я до сих пор говорю по-русски»
Июль 30, 2016
Победитель Чемпионата Игроков и лучший игрок WSOP прошлого года Майк Городински дал большое интервью Ли Дейви, где рассказал о...
Даг Полк: «Вести покерные стримы не так легко как кажется»
Июль 20, 2016
Один из лучших хедз-ап игроков современного покера Даг Полк дал небольшое интервью, где поделился мыслями о стремительно развивающейся индустрии...
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Игроки.pro
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