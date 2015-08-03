Sign in
Join
Онлайн покер
Покер турниры
Покер в лицах
Закон и покер
Развлечения покера
Бизнес покер
Интервью
Статьи
Sign in
Welcome!
Log into your account
Ваше имя пользователя
Ваш пароль
Вы забыли свой пароль?
Sign up
Welcome!
Зарегистрируйтесь для создания учетной записи
Ваш адрес электронной почты
Ваше имя пользователя
Пароль будет выслан Вам по электронной почте.
Password recovery
Восстановите свой пароль
Ваш адрес электронной почты
Поиск
4 Февраль 2017
Зарегистрироваться/Присоединиться
ВОЙТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Добро пожаловать! Войдите в свою учётную запись
Вы забыли свой пароль?
Зарегистрируйтесь для создания учетной записи
Пароль будет выслан Вам по электронной почте.
Восстановите свой пароль
Контакт
ВОЙТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Добро пожаловать! Войдите в свою учётную запись
Вы забыли свой пароль?
Зарегистрируйтесь для создания учетной записи
Пароль будет выслан Вам по электронной почте.
Восстановите свой пароль
Новости покера
Онлайн покер
Покер турниры
Покер в лицах
Закон и покер
Развлечения покера
Бизнес покер
Интервью
Статьи
Книга за полторы недели — новый вызов Джои Ингрэма
Февраль 3, 2017
0
Кейтс надеется, что Durrrr Challenge возобновится в этом году
Февраль 2, 2017
0
PokerStars получили чешскую лицензию
Февраль 1, 2017
0
Боты обыграли людей в реванше
Январь 31, 2017
0
Итоги Sunday Majors 29 января – Константин Казаев выиграл Sunday Million
Январь 30, 2017
0
Онлайн покер
PokerStars хотят исключить возможность выбора стола
Январь 27, 2017
Итоги Sunday Majors, 22 января – четырехсторонняя сделка в Sunday Million
Январь 23, 2017
Стартовали первые онлайн-серии 2017 года
Январь 19, 2017
Покер турниры
Шурейн Виджайарам выиграл A$1,6 млн в главном турнире Aussie Millions 2017
Январь 30, 2017
Ник Петранджело выиграл суперхайроллер Aussie Millions 2017
Январь 28, 2017
Aussie Millions 2017 Main Event – Канит вылетел, Хольц добрался до финалки
Январь 27, 2017
Реклама
Статьи
Чем вызвано падение трафика кэш-игр на PokerStars
Какие покер-каналы стоит смотреть на Twitch
Как пережить баббл
Как выиграть Sunday Million
PokerStars — все дальше от покера
Покер в лицах
Член Зала Славы Покера продал золотой браслет на eBay
Январь 18, 2017
Том Дуон засветился в рекламе обучающего сайта от Пола Фуа
Январь 9, 2017
Закон и покер
Австралийские игроки хотят отстоять свои права играть в онлайн-покер
Январь 24, 2017
888Poker покинул Австралию и Словению
Январь 17, 2017
Бизнес покер
Amaya прогнозирует рекордную прибыль по итогам 2016 года
Январь 20, 2017
Фил Галфонд рассказал, почему задерживается открытие его покерного сайта
Январь 4, 2017
Развлечения покера
Профи-игроки протестируют еще одного бота
Январь 5, 2017
0
Разработчики покерных ботов улучшили свои программы и вызывают сильнейших хедз-ап игроков на матч реванш, в надежде поквитаться за поражение двух летней давности в «Мозги...
Poker Central закрывает круглосуточный покерный канал
Декабрь 22, 2016
Montreal Nationals чемпионы GPL
Декабрь 2, 2016
Завтра стартует плей-офф GPL
Ноябрь 28, 2016
Интервью
Фил Хельмут – мне не хватает титула WPT
Декабрь 10, 2016
Фил Хельмут, имеющий довольно неплохую статистику в Главных Турнирах WPT (13 выплат и 4 финалки), тем не менее, пока...
Майк Городински: «Я до сих пор говорю по-русски»
Июль 30, 2016
Победитель Чемпионата Игроков и лучший игрок WSOP прошлого года Майк Городински дал большое интервью Ли Дейви, где рассказал о...
Даг Полк: «Вести покерные стримы не так легко как кажется»
Июль 20, 2016
Один из лучших хедз-ап игроков современного покера Даг Полк дал небольшое интервью, где поделился мыслями о стремительно развивающейся индустрии...
Работает на платформе
Игроки.pro
.
Перепечатка и использование материалов сайта, без согласования с администрацией, ЗАПРЕЩЕНА!
Контакт
7ads6x98y