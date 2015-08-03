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9 Январь 2017
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Новости покера
Онлайн покер
Покер турниры
Покер в лицах
Закон и покер
Развлечения покера
Бизнес покер
Интервью
Статьи
Итоги Sunday Majors, 8 января – Балаш Ботонд выиграл Sunday Million
Январь 9, 2017
0
Джейсон Кун выиграл $1,65 млн в суперхайроллере PokerStars Championship
Январь 9, 2017
0
Том Дуон засветился в рекламе обучающего сайта от Пола Фуа
Январь 9, 2017
0
На Багамах сегодня стартует первый PokerStars Championship
Январь 6, 2017
0
Профи-игроки протестируют еще одного бота
Январь 5, 2017
0
Онлайн покер
Trueteller начал год, выиграв $300k за два дня
Январь 4, 2017
Итоги Sunday Majors, 1 января – россиянин выиграл первый Sunday Million 2017 года
Январь 3, 2017
Александр Кострицин самый успешный онлайн кэш игрок 2016 года
Декабрь 31, 2016
Покер турниры
Джейсон Сомервиль проведет трансляции с Aussie Millions
Декабрь 25, 2016
WSOP объявила даты на 2017 год
Декабрь 22, 2016
Кассуф и Серда поделили главный приз закрывающего хайроллера EPT Prague
Декабрь 20, 2016
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Статьи
Чем вызвано падение трафика кэш-игр на PokerStars
Какие покер-каналы стоит смотреть на Twitch
Как пережить баббл
Как выиграть Sunday Million
PokerStars — все дальше от покера
Покер в лицах
D&B Publishing готовится выпустить биографию Ки Нгуена
Декабрь 29, 2016
Питерс перехватил титул Игрока Года GPI у Хольца
Декабрь 21, 2016
Закон и покер
На Филиппинах запретят онлайн-покер
Декабрь 26, 2016
Пол Тейт избежал тюрьмы по делу о Черной Пятнице
Ноябрь 30, 2016
Бизнес покер
Фил Галфонд рассказал, почему задерживается открытие его покерного сайта
Январь 4, 2017
Playtech получили разрешение на объединение пулов Австрии и Финляндии
Декабрь 23, 2016
Развлечения покера
Poker Central закрывает круглосуточный покерный канал
Декабрь 22, 2016
0
Покерный канал, работающий в режиме 24/7, продержался в эфире немногим более года, и теперь владельцы заявляют о прекращении круглосуточного вещания. Хотя решение уже принято (канал перестанет...
Montreal Nationals чемпионы GPL
Декабрь 2, 2016
Завтра стартует плей-офф GPL
Ноябрь 28, 2016
GPL – London Royals и San Francisco Rush завоевали две последних...
Октябрь 27, 2016
Интервью
Фил Хельмут – мне не хватает титула WPT
Декабрь 10, 2016
Фил Хельмут, имеющий довольно неплохую статистику в Главных Турнирах WPT (13 выплат и 4 финалки), тем не менее, пока...
Майк Городински: «Я до сих пор говорю по-русски»
Июль 30, 2016
Победитель Чемпионата Игроков и лучший игрок WSOP прошлого года Майк Городински дал большое интервью Ли Дейви, где рассказал о...
Даг Полк: «Вести покерные стримы не так легко как кажется»
Июль 20, 2016
Один из лучших хедз-ап игроков современного покера Даг Полк дал небольшое интервью, где поделился мыслями о стремительно развивающейся индустрии...
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